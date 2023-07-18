Об этом в беседе с Der Tagesspiegel заявил старший научный сотрудник – консультант лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади.

Начатое Украиной контрнаступление стало настоящей трагедией для государства. ВСУ потеряли огромное количество бойцов. И причина тому заключается в отсутствии нормальной подготовки. Такого мнения придерживается старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади. Своими мыслями он поделился с немецкими СМИ.

Ученый подчеркнул, что у украинских бойцов отсутствуют практические навыки проведения операций подобного масштаба. ВСУ действуют по стандартной тактике, заключающейся в штурме укрепленных позиций. Но их темп продвижения крайне медленный. Во-первых, российская сторона значительно укрепила рубежи. Во-вторых, все подступы к ним «усеяны» минами.

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Гади подчеркнул, что в действиях украинских военных отсутствует синхронность, слаженность и систематичность. Он утверждает, что контратака станет эффективнее, если ВСУ начнут постепенно изматывать противника, а также действовать одновременно на разных направлениях, при этом не идя на штурм до последнего бойца, а отступая, когда появляется реальная угроза.

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