Обозреватель американского издания 19FortyFive Крис Осборн рассказал о смертоносном оружии спецоперации на Украине.

В распоряжении российской армии есть один тип вооружения, о котором рассказывают реже, чем об остальном, но по эффективности оно не уступает БПЛА. Это противотанковые мины. Про их применение рассказал Крис Осборн, обозревающий американское издание.

Журналист утверждает, что обе противоборствующие стороны используют противотанковые мины. Всего на поле боя присутствует около 13 разновидностей вооружения.

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С точки зрения Осборна, мины очень задерживают наступательную операцию. ВСУ требуется огромное количество специального оборудования для обнаружения ловушек, а также помощь квалифицированных саперов. Из-за этого значительно сокращается скорость продвижения контрнаступления даже по одному маршруту.

В материале издания указано, что мины не просто замедляют украинские войска, но и делают их удобными для атаки мишенями. Если бойцы и техника длительное время остаются на месте, их становится проще засечь при помощи БПЛА или спутника.

В июне поступило заявление от военного эксперта Василия Дандыкина. Он рассказал, что российские минные заградители являются мощным инструментом в распоряжении ВС РФ. Целые поля с ловушками устанавливаются в кратчайшие сроки, что позволяет эффективно отражать атаки ВСУ.

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Ранее СМИ писали, что украинские системы ПВО оказались в критическом состоянии после ударов ВС России.