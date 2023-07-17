Норма Конституции Украины о недопущении расположения в стране зарубежных военных баз более неактуальна, для ее обхода можно найти юридические формулировки, но лучше удалить ее из закона, заявил министр обороны страны Резников

Глава МО Украины Алексей Резников выступил с неожиданным предложением. Он хочет, чтобы на территории государства разместились зарубежные военные базы. В планы Резникова входит внесение корректировок в конституционную норму. Об этом сообщили местные СМИ.

Министр считает, что с юридической точки зрения можно найти верный подход. К примеру, заменить термин «база» на «центр для обмена опытом». Но в этом нет необходимости. Украине следует адаптироваться под новые реалии, поэтому нужно убрать ограничение, препятствующее нормальному взаимодействию с зарубежными военными.

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Резников подчеркнул, что в ст. 17 действующей Конституции необходимо внести корректировки о самостоятельном выборе государством мер по обеспечению защиты. К примеру, Украина вольна присоединиться к международным организациям, чтобы гарантировать собственную безопасность.

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