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Глава МО Украины Алексей Резников выступил с неожиданным предложением. Он хочет, чтобы на территории государства разместились зарубежные военные базы. В планы Резникова входит внесение корректировок в конституционную норму. Об этом сообщили местные СМИ.
Министр считает, что с юридической точки зрения можно найти верный подход. К примеру, заменить термин «база» на «центр для обмена опытом». Но в этом нет необходимости. Украине следует адаптироваться под новые реалии, поэтому нужно убрать ограничение, препятствующее нормальному взаимодействию с зарубежными военными.
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Резников подчеркнул, что в ст. 17 действующей Конституции необходимо внести корректировки о самостоятельном выборе государством мер по обеспечению защиты. К примеру, Украина вольна присоединиться к международным организациям, чтобы гарантировать собственную безопасность.
Ранее издание Asia Times сообщило, что украинские системы ПВО оказались в критическом состоянии после ударов ВС России.