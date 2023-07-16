реклама
Компания Larian Studios выложила в Сети новый видеоролик, в котором рассказывается про особенности различных рас в Baldur’s Gate 3. Разработчики полностью прошлись по всем персонажам, приведя их ключевые особенности.
реклама
Первыми идут эльфы. У них самый большой срок жизни. В проекте, вышедшем в раннем доступе, геймеры отдавали предпочтение именно эльфам.
У людей небольшой срок жизни. Персонажи «забыли» про события предыдущей части серии.
Полуэльфы – идеальный вариант для тех, кто хочет играть «долгожителями», при этом имеющими множество человеческих черт характера.
Тифлинги являются крайне важным героями для сюжета. Игрокам предстоит регулярно сталкиваться с ними.
Гитьянки – местные «инопланетяне», у которых можно получить доступ к вратам Астрала, чтобы устроить охоту на иллитидов.
Следующая раса не особо привлекает внимание. Это полурослики, отличающиеся тихим нравом и размеренным образом жизни. Как утверждают разработчики, часть образа они «подсмотрели» во «Властелине колец».
Дроу – персонажи, имеющие дурную репутацию. Другие герои не вступают с ними в зрительный контакт.
Дворфы – отлично отвлекают персонажей во время боя. Тут же идут и их «родственники» – гномы, имеющие немалое значение для сюжета.
Полуорки стали источником вдохновения разрабов. Именно из-за них все расы выглядят только что вернувшимися из спортазала.
Завершают список драконорожденные. Персонажей можно стилизировать как угодно.
Ранее появилась новость, что суд в США не будет выносить приговор хакеру, слившему геймплей GTA 6 потому, что его признали невменяемым.