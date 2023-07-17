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Украинское контрнаступление вряд ли можно назвать успешным. Целая череда неудач и поражений обозлили ВСУ, и они решили выместить «обиду» на простых гражданах РФ. Сенатор Александр Башкин, в собственных социальных сетях, рассказал, что между инцидентом на Крымском мосту и проигрышем украинской армии есть тесная взаимосвязь.
Политик уверен, что Киев может не жаловаться на последствия, которые вскоре настигнут его. Ответ России на случившееся будет жестоким, но справедливым.
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ЧП, произошедшее на мосту, привело к повреждению дорожного полотна. На данный момент конструкция не функционирует. Также есть пострадавшая и несколько погибших людей.
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что Киев уже не в первый раз пытается нанести удар по мосту, и от этого страдают лишь мирные жители. Сегодня, 17 июля, был поврежден участок дорожного полотна, предназначенный только для гражданского пользования. Там отсутствовали военные объекты или боевые единицы техники.
Уже появились новости, что крымские отельеры готовы бесплатно продлить проживание туристам на полуострове.