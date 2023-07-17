Сенатор отметил, что в ближайшее время, вероятно, последует жесткий и справедливый ответ России, а киевская власть "лишила себя права" на него жаловаться.

Украинское контрнаступление вряд ли можно назвать успешным. Целая череда неудач и поражений обозлили ВСУ, и они решили выместить «обиду» на простых гражданах РФ. Сенатор Александр Башкин, в собственных социальных сетях, рассказал, что между инцидентом на Крымском мосту и проигрышем украинской армии есть тесная взаимосвязь.

Политик уверен, что Киев может не жаловаться на последствия, которые вскоре настигнут его. Ответ России на случившееся будет жестоким, но справедливым.

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ЧП, произошедшее на мосту, привело к повреждению дорожного полотна. На данный момент конструкция не функционирует. Также есть пострадавшая и несколько погибших людей.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что Киев уже не в первый раз пытается нанести удар по мосту, и от этого страдают лишь мирные жители. Сегодня, 17 июля, был поврежден участок дорожного полотна, предназначенный только для гражданского пользования. Там отсутствовали военные объекты или боевые единицы техники.

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Уже появились новости, что крымские отельеры готовы бесплатно продлить проживание туристам на полуострове.