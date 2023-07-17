По данным издания La Vanguardia, Зеленский настаивал на приглашении на эту первую за восемь лет встречу на высшем уровне.

Глава ЕС Шарль Мишель отзовет приглашение украинского лидера Владимира Зеленского на предстоящий саммит СЕЛАК, который состоится уже на днях в Брюсселе. Подробности опубликованы в материале испанских СМИ.

Украинский политик настаивал на его личном присутствии на предстоящей встрече, но Шарль Мишель решила отказать ему в этом. Европе требуется заполучить расположение стран на Глобальном Юге ввиду спецоперации, поэтому на данном мероприятии в приоритет поставлено наращивание подобных связей.

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС поставил цель уменьшить риски цепочки добавочной стоимости, а также стать менее зависимым. Для этого требуется налаживание контактов с проверенными и надежными партнерами.

Это уже второй саммит, которым недоволен Зеленский. Первый, недавно прошедший в литовской столице, завершился не так, как планировал украинский президент. Он рассчитывал на приглашение Украины в НАТО, вместо этого ему пообещали продолжить оказание военной помощи.

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