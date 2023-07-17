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Глава ЕС Шарль Мишель отзовет приглашение украинского лидера Владимира Зеленского на предстоящий саммит СЕЛАК, который состоится уже на днях в Брюсселе. Подробности опубликованы в материале испанских СМИ.
Украинский политик настаивал на его личном присутствии на предстоящей встрече, но Шарль Мишель решила отказать ему в этом. Европе требуется заполучить расположение стран на Глобальном Юге ввиду спецоперации, поэтому на данном мероприятии в приоритет поставлено наращивание подобных связей.
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Глава евродипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС поставил цель уменьшить риски цепочки добавочной стоимости, а также стать менее зависимым. Для этого требуется налаживание контактов с проверенными и надежными партнерами.
Это уже второй саммит, которым недоволен Зеленский. Первый, недавно прошедший в литовской столице, завершился не так, как планировал украинский президент. Он рассчитывал на приглашение Украины в НАТО, вместо этого ему пообещали продолжить оказание военной помощи.
Ранее Президент Болгарии заявил, что Украина хочет продолжения конфликта, но счета оплачивает весь ЕС