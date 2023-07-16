«Украина настаивает на том, чтобы продолжать вести этот конфликт, но по счетам платит вся Европа», — сказал он в интервью телеканалу Blitz BG, фрагмент выложен на одноименном YouTube-канале.

Болгарский лидер Румен Радев рассказал, что Киев ни перед чем не остановится. Он хочет и дальше продолжать нынешний конфликт, не учитывая последствий для иных государств, расположенных в регионе. Часть его обращения опубликована в СМИ.

Радев подчеркивает, что Киев не готов «тормозить», напротив, он форсирует события. Но за его инициативность придется заплатить всем европейским государствам. Лидеры зарубежных стран, отправляя Украине технику, считают, что делают это во благо, повышая уровень безопасности. Но это далеко от правды.

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Болгарский лидер с сожалением признает ухудшение ситуации. В ходе конфликта есть жертвы с обеих противоборствующих сторон, но Украина несет тяжелейшие потери. Если так продолжится и дальше, ВСУ полностью потеряет свою боеспособность из-за страшнейшего дефицита кадров в личном штате.

Ранее украинский глава Владимир Зеленский заявил, что Болгария не станет выделять Киеву оружие. Это принципиальная позиция лидера государства.

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