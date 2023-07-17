Глава союза отельеров отметил, что они также не планируют применять штрафы к туристам, которые не смогли вовремя заехать в гостиницы из-за возникших обстоятельств.

Отели и гостиницы Крыма готовы помочь людям, не покинувшим полуостров из-за ночного прецедента на мосту. Руководство обеспечит питание и заселение в номера для нуждающихся. Об этом рассказал президент РСТ Илья Уманский.

Он подчеркнул, что представители его организации переговорили со множеством крымских отельеров. Те, в свою очередь, выразили полное понимание ситуации, приняв единогласное решение помочь «застрявшим» туристам.

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Уманский уточнил, что людям, у которых не осталось средств, можно не беспокоиться. Питание и номер им предоставят безвозмездно ввиду чрезвычайной ситуации.

Как утверждает президент РСТ, полуостров должно было покинуть порядка 20 000 человек.

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Сейчас Крымский мост не функционирует. Причина этого заключается в ЧП, произошедшем вблизи 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Также приостановлено функционирование паромной переправы между Крымом и Кубанью. На месте работают специальные службы и правоохранительные органы.