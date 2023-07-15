В ФСБ сообщили, что 14 июля в Москве и Рязанской области задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88", осуществившие разведку по адресам работы и проживания объектов посягательств.

ФСБ, совместно с МВД и СКР, предотвратили подготовку покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Об этом заявили в государственном ведомстве.

ФСБ стало известно, что украинская неонацистская группировка «Параграф-88» готовила покушение на медийных личностей. Как утверждают источники, убийство планировалось по «заказу» СБУ Украины.

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14 июня, в столице России, а также Рязанской области, были задержаны лица, входящие в состав данной группы. Они собирали данные по месту жительства и работе предполагаемых жертв. Точное количество задержанных не было указано.

При себе преступники имели автомат Калашникова, почти сотню патронов, наручники, а также многое другое. К неопровержимым доказательствам принадлежности к нацистской группировке относится наличие шевронов и тематической литературы.

Во время следствия удалось установить, что членам группы «заказали» убийство Симоньян и Собчак. Награда за каждое преступление составила 1,5 млн рублей. В ФСБ подчеркнули, что заказчиком выступает СБУ Украины.

Спецслужба опубликовала видеоматериал допроса лидера группировки. Ему всего лишь 18 лет, проживает в Москве, а в преступном объединении присутствует множество несовершеннолетних лиц. Их точное количество пока не установлено.

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Ранее в сети появилась новость, что Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что ежедневно ведутся разговоры о разрешении украинского кризиса путем переговоров.