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Достаточно давно произошел громкий случай, связанный с компанией Rockstar Games. 18-летний хакер взломал сервера корпорации и слил в Сеть данные оттуда. Интернетное комьюнити получило множество интересной информации в распоряжение, включая неожиданный «слив» разрабатываемой GTA VI.
Сейчас ведется судебное разбирательство по данному делу. Его участниками являются два парня. Первого зовут Арион Куртаж, имя второго не раскрыли СМИ. Обоих парней причисляют к ключевым фигурам хакерской группировки Lapsus$.
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Предположительно молодые люди успели «отличиться». Им причисляют взломы крупных корпораций, включая Rockstar, NVIDIA и даже британских операторов связи.
Куртаж прошел психиатрическое обследование. По заключениям экспертизы, он является невменяемым, поэтому не может отвечать за содеянное в суде. Его соучастник не имеет подобных проблем.
Совершеннолетний хакер полностью признает собственную вину, но суд отказывается выносить ему приговор. Единственное, что решит арбитр – это были ли совершены преступления Куртажем, либо он «приписывает» их себе ввиду собственной невменяемости.
Взлом – это не единственное, что инкриминируют подросткам. Также есть косвенные доказательства, что они занимались мошенничеством и вымогательством. К примеру, Куртажа обвиняют в том, что он грозился опубликовать в Сети изначальный код GTA VI.
Сервера Rockstar Games взломали ещё прошлой осенью. После этого пользователям Сети слили множество видеоматериалов и части исходного кода новой части GTA. Первый из хакеров был задержан почти сразу же. Личность второго длительное время не могли установить.
Разработчики игры, после произошедшего, обратились с заявлением в СМИ. Они уверили геймеров, что прецедент не отобразиться на проекте, а его создание продолжается своим чередом.
Ранее в сети появилась новость, что спустя 2,5 года обзоры Cyberpunk 2077 в Steam стали «очень положительными».