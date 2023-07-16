ВСУ не могут преодолеть российскую линию обороны с огромным количеством мин. Об этом написал обозреватель Эндрю Крамер в материале для издания New York Times.

Иностранный журналист Эндрю Крамер, написавший материал для зарубежного издания NYT, указал на ключевую проблему ВСУ в рамках контрнаступления. С его точки зрения, украинской стороне крайне затруднительно преодолеть минные поля, растянувшиеся вдоль оборонительных рубежей.

Крамер подчеркнул, что у ВСУ отсутствует нормальная воздушная поддержка. Также особые сложности создает сеть оборонительных конструкций, выстроенных ВС РФ. Но это далеко не главные трудности.

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Все подступы к рубежам буквально усеяны минами, ловушками, натяжными проволоками, даже самодеятельной взрывчаткой. У украинской стороны просто не хватит саперов, чтобы обнаружить все «сюрпризы», оставленные российской армией.

Максим Присяжнюк, являющийся майором ВСУ, рассказал про одну из тактик РФ. Он назвал её «уловкой для идиотов». К примеру, один из бойцов обнаруживает мину. Он приступает к её обезвреживанию, но в этот момент задевает рядом лежащую ловушку.

Присяжнюк заявил, что он удивлен подобной тактикой. Обычно мины выстраивают в одну линию, чтобы установившие их бойцы имели возможности пройти по ним, либо обезвредить за ненадобностью. Здесь же ловушки размещены хаотично, какой-либо порядок отсутствует.

Журналист подчеркнул, что контратака ВСУ изначально проходит неудачно. Он обозначил ещё одну уязвимость украинских бойцов. Как только они покидают пределы действия ПВО, сразу же становятся легкой мишенью.

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