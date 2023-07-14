Вооруженные силы Великобритании пришли в плачевное состояние, поэтому страна стала тяжелым грузом, который тянет НАТО вниз. Об этом 13 июля заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону на YouTube-канале.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, в рамках интервью с журналистом Гарландом Никсоном, заявил, что нашел слабое место НАТО. И им является Великобритания. Сейчас государство не может быть полноценным членом альянса, так как её вооруженные силы находятся в плачевном состоянии.

Риттер подчеркивает, что «туманный Альбион» уже не является той грозной силой, что был раньше. Дальнейшее пребывание королевства в рядах альянса лишь ослабляет НАТО. Разведчик утверждает, что сейчас возникает множество вопросов не предмет того, почему так много британцев присутствует в структуре альянса.

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Великобритания не единственная попала в список «слабостей». Аналогичная ситуация и с армией ФРГ. Среди государств, активно развивающих собственные ВС, можно выделить только Америку и Польшу. Все остальные страны предпочли заниматься экономическими вопросами, нежели военными.

Причиной к подобному заявлению послужило недавнее сообщение о нынешнем состоянии британских войск. Сейчас в распоряжении королевства имеется всего 4 десятка танков, готовых к бою, а также около 10 фрегатов и эсминцев, подготовленных к боевым действиям. Такой силы не хватит, чтобы защитить даже собственное государство от нападения.

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Ранее появилась новость, что НАТО приняло план переброски ста тысяч солдат в Польшу "при необходимости".