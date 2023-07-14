Комьюнити-директор CD Projekt RED Марчин Момот благодарит игроков за то, что те оценили работу команды по исправлению проекта. Но остальное ещё впереди — Phantom Liberty выходит 26 сентября и он добавит в игру много нового контента и исправлений.

Через 2,5 года обзоры на Cyberpunk 2077 в Steam стали намного положительнее. Комьюнити-директор CD Projekt RED Марчин Момот назвал тенденцию большим достижением.

У компьютерной игры в жанре action-adventure больше полумиллиона отзывов. Большинство из них, а это 80%, несет в себе положительную оценку. Если говорить о графе «недавние обзоры», игра и здесь достигла такого большого успеха. Ей удалось собрать более 85% хороших отзывов.

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Релиз вышел в конце 2020 года. На ПК у тайтла было меньше проблем, чем на консолях, но все равно пришлось выпускать патчи. Сотрудники польской компании благодарят геймеров за то, что они нашли время и оставили положительный отзыв. Для них важно мнение аудитории, и отзывы помогают другим игрокам получить примерное представление об игре, если они не успели ее запустить и сомневаются в выборе.

Ожидается, что в конце сентября для Cyberpunk 2077 выйдет сюжетное дополнение, а потом студия начнет разрабатывать сиквел.

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Ранее появилась новость с анонсом Stronghold: Definitive Edition — переиздания культовой стратегии 2001 года.