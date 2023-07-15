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Британский военный аналитик считает, что конфликт на Украине закончится мирным соглашением
По его словам, Западу придется предоставить гарантии, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс.

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Британский военный аналитик Шон Белл рассказал СМИ о том, каким будет исход украинского конфликта. Он считает, что очень высок шанс заключения мирного договора.

Белл указал, что сейчас стороны конфликта активно противоборствуют друг другу. Если им не удастся выйти победителями из ситуации, не останется ничего, кроме подписания мирного договора.

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Аналитик подчеркнул, что перед переговорами обе стороны убедятся в обеспечении собственной безопасности. Нынешний конфликт выстраивается вокруг того, что вступление Украины в НАТО может стать угрозой для России. Как только Москва увидит, что она в безопасности, появятся предпосылки к переговорам.

Белл отметил и другой факт, предполагающий к заключению мирного соглашения. Совсем недавно состоялся саммит НАТО в литовской столице. Украинский лидер Владимир Зеленский ожидал, что его государство пригласят в ряды альянса или расскажут о действиях, необходимых для вступления. Но этого не произошло.

Аналитик подчеркнул, что НАТО, в первую очередь, является оборонным альянсом. Стать его участником не так и просто. Государству-кандидату требуется проходить по большому перечню критериев. Нынешняя Украина не в состоянии выполнить условия, необходимые для вступления.

Зеленскому указали на соблюдение двух обязательных требований, после чего будет вновь поднят разговор о присоединении Киева к НАТО. Первое – завершение нынешнего военного конфликта, второе – урегулирование пограничных проблем.

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Ранее главком ВСУ Залужный заявил о захвате Крыма, когда у него "будут средства" на это.

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#россия #украина #сво #нато #британия #мирный договор
Источник: lenta.ru
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