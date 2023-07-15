Согласно изданию Washington Post, которому военный дал интервью, он "не стесняется своих намерений вернуть Крым".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, в интервью с зарубежными СМИ, рассказал о собственных намерениях взять Крым. В публикации газеты указано, что западные чиновники выражают обеспокоенность на предмет того, как отреагирует президент РФ Владимир Путин, если украинским бойцам удастся достигнуть полуострова.

Залужный подчеркнул, что он готов перейти в наступление при наличии соответствующих средств.

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Также он выразился в крайне негативном ключе об условиях поставки иностранного оружия. НАТО передает вооружение только для обороны украинских территорий. Снарядами нельзя наносить удары по российской территории.

Залужный подчеркнул, что он, в отличие от иностранных партнеров, не боится атаковать РФ. Если нельзя пользоваться «чужим» оружие, Украина задействует своё.

После начала СВО Крым неоднократно был атакован ВСУ. Как утверждают российские эксперты, украинская сторона около 70 раз применяла БПЛА. ВСУ пытаются атаковать важные элементы инфраструктуры. Также украинские власти признали, что они имеют прямое причастие к прецеденту на Крымском мосту.

Владимир Зеленский, в своём интервью с СМИ, сделал заявление. Он подчеркнул, что война завершится только после того, как полуостров снова перейдет в распоряжение Украины.

В Кремле расценивают данные слова Зеленского в негативном ключе. Киев не готов к мирным переговорам и всячески демонстрирует свои намерения решить всё на поле боя.

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Ранее газета New York Times писала, что кассетные боеприпасы не дадут ВСУ немедленного эффекта.