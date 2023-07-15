реклама
Кассетные боеприпасы, переданные Украине, не сразу продемонстрируют свою эффективность, но сделают артиллерию ВСУ более смертоносной. Об этом пишет зарубежное издание NYT, ссылаясь на представителей Пентагона и военных экспертов.
В Америке выразили сомнения в отношении того, что кассетные боеприпасы смогут моментально переломить ситуацию на поле боя.
реклама
Джек Уотлинг, сотрудник Королевского института оборонных исследований в Лондоне, рассказал, что эффективность применения данного вооружения может перейти все границы. Во-первых, украинская артиллерия станет значительно смертоноснее. Во-вторых, настоящие результаты удастся увидеть только после того, как в распоряжении Киева будет ещё больше кассетных боеприпасов.
Колин Кол, занимающий пост заместителя министра обороны США, подчеркнул, что не существует «идеального оружия», но кассетные снаряды помогут немного стабилизировать ситуацию и вести более эффективный артиллерийский бой.
Отдельные иностранные политики приведены в замешательство действиями украинского командования. Руководство ВСУ приняло решение частично изменить стратегию наступления, отойдя от американских способов ведения артиллерийского огня, вернувшись к советским методам. С точки зрения зарубежных представителей, это менее эффективно.
Ранее была новость, что аналитик НАТО Бьюри считает, что ВС РФ подготовили для ВСУ «сюрпризы» на поле боя.