В США сомневаются, что отправленные на Украину кассетные боеприпасы дадут немедленный результат при контрнаступлении, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона и военных аналитиков.

Кассетные боеприпасы, переданные Украине, не сразу продемонстрируют свою эффективность, но сделают артиллерию ВСУ более смертоносной. Об этом пишет зарубежное издание NYT, ссылаясь на представителей Пентагона и военных экспертов.

В Америке выразили сомнения в отношении того, что кассетные боеприпасы смогут моментально переломить ситуацию на поле боя.

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Джек Уотлинг, сотрудник Королевского института оборонных исследований в Лондоне, рассказал, что эффективность применения данного вооружения может перейти все границы. Во-первых, украинская артиллерия станет значительно смертоноснее. Во-вторых, настоящие результаты удастся увидеть только после того, как в распоряжении Киева будет ещё больше кассетных боеприпасов.

Колин Кол, занимающий пост заместителя министра обороны США, подчеркнул, что не существует «идеального оружия», но кассетные снаряды помогут немного стабилизировать ситуацию и вести более эффективный артиллерийский бой.

Отдельные иностранные политики приведены в замешательство действиями украинского командования. Руководство ВСУ приняло решение частично изменить стратегию наступления, отойдя от американских способов ведения артиллерийского огня, вернувшись к советским методам. С точки зрения зарубежных представителей, это менее эффективно.

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Ранее была новость, что аналитик НАТО Бьюри считает, что ВС РФ подготовили для ВСУ «сюрпризы» на поле боя.