«У них [России] также припасено несколько сюрпризов в рукаве» — заявил аналитик НАТО в сфере безопасности Патрик Бьюри..

ВС РФ подготовили для ВСУ множественные сюрпризы. Так считает аналитик иностранного альянса в сфере безопасности Патрик Бьюри. Подробности он изложил в интервью с СМИ.

Бьюри указал, что Россия продемонстрировала на поле боя далеко не весь свой потенциал. Самое «интересное» она оставила в качестве «козыря». Даже простое применение ударных вертолетов уже является настоящим искусством.

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ВС РФ получили предостаточно времени, чтобы выстроить грамотные оборонительные рубежи. Настрой бойцов на высоте, поэтому они смело удерживают позиции, не подпуская к ним украинских солдат.

Бьюри указал на медленные темпы контрнаступления. Он считает, что Украина попросту тратит время и, вместе с тем, возможности для нападения. Россия же все сильнее укрепляет рубежи, постепенно она оттеснит ВСУ на ещё большую дистанцию.

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Ранее в сети появилась новость, что Генерал ВСУ подтвердил получение Украиной американских кассетных боеприпасов.