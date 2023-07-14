Граждане до 34 лет высказывались в поддержку идеи реже, чем те, кто старше (68%).

Сервис по поиску работы SuperJob провел социальный опрос. Согласно его результатам, большая часть россиян желает пересадить депутатов на отечественные машины. Подробности опроса указаны в публикации СМИ.

Идея нашла отклик среди 75% опрошенных лиц. С точки зрения респондентов, такое решение должно стать мощным стимулом к развитию российского автопрома. Это реализуемо при том условии, что транспорт будет производиться исключительно из отечественных материалов. Иностранные комплектующие должны быть полностью исключены.

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Около 9% граждан высказались против данной инициативы. Оставшиеся респонденты поделились на два лагеря. Первые считают, что политики должны и дальше ездить на иномарках, чтобы испытывать трудности с запчастями. В аналогичной ситуации оказались и простые граждане, имеющие в распоряжении зарубежные автомобили. Порядка 16% респондентов затрудняются дать ответ.

Молодое поколение россиян, до 34 лет, видят в данной инициативе больше минусов, чем плюсов. Старшее поколение восприняло идею куда охотнее. Удивительным является то, что инициатива поддерживалась владельцами иномарок, а не хозяевами отечественных автомобилей.

Наибольший отклик идея нашла в сердцах граждан, имеющих доход в пределах 50-80 тыс. руб. в месяц.

Общее количество людей, принявших участие в опросе, составляет 1 600 человек.

Впервые данная инициатива прозвучала от спикера Государственной думы Вячеслава Володина. Он считает, что необходимо совершать госзакупки только в пределах отечественного автопрома, игнорируя зарубежный рынок. Также будет уместным «пересадить» политиков на российские машины.

Володин подчеркнул, что отечественная продукция значительно продвинулась в качестве и исполнении. Новые модели Lada не уступают конкурентам на рынке.

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