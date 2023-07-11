Углубление военной интеграции России в Белоруссии, с точки зрения иностранных государств, является прямой угрозой для НАТО. Сейчас РФ развертывает в РБ передовой военный потенциал. Иностранный альянс опасается, что появится угроза его безопасности. Об этом было сказано в официальном сообщении, которое опубликовали по завершении первого дня встречи НАТО в литовской столице.
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Представители зарубежных стран наблюдают за происходящим, готовясь оперативно отреагировать на малейшие угрозы. Отдельные опасения у иностранных глав вызывает нахождение на территории РБ бойцов ЧВК «Вагнер», представляющих существенную боевую силу.
Ранее поступило заявление от стран НАТО. Они утверждают, что хотят избежать прямого столкновения с Россией, и не несут для неё опасности. В коммюнике подчеркнули, что нынешняя политика РФ далека от «дружелюбной», поэтому альянс не может вести беседу про восстановление партнерских взаимоотношений.