Об этом сообщил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в интервью телеканалу Habertürk.

Турецкое руководство объяснило Москве причины передачи Киеву лидеров группировки «Азов». Подробности предоставила правящая в государстве Партия справедливости и развития.

Омер Челик, председатель фракции, заявил о полном урегулировании данной ситуации. Он обозначил, что между Москвой и Анкарой сохраняются дружественные отношения, напряжения не возникло, но детали разговора остались засекреченными.

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До этого поступило заявление от турецкого президента. Он рассказал, что выдача Украине лидеров группировки «Азов» сперва вызвала неоднозначную реакцию у России. Представители государства тут же сделали несколько заявлений в СМИ. Чуть позже Турция рассказала РФ о деталях произошедшего, после чего отношения стабилизировались.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган готов вернуться к обсуждению данной тематики, но уже в личном формате. В августе президент РФ Владимир Путин должен нанести визит в Анкару. Стороны смогут полноценно побеседовать, но уже тет-а-тет.

МИД РФ Сергей Лавров не раскрыл журналистам подробностей беседы, состоявшейся с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Политик сослался на отсутствие привычки придавать огласке то, что ему рассказывают партнеры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что все происходящее осталось вне ведома России до момента фактического свершения. Стоит напомнить, что первоначальная договоренность строилась на пребывании шести лидеров подразделения «Азов» на территории Турции до завершения военного конфликта. Но ситуация не так однозначна, как может показаться.

Он указал, что Турция входит в НАТО. Есть вероятность наличия давления со стороны альянса в преддверии саммита, прошедшего в литовской столице. Но тут же Песков подчеркнул, что нарушение заранее обозначенных условий является не лучшим поступком.

Ранее в СМИ появилась новость, что Сейм Польши призвал Украину признать вину за Волынскую резню.

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