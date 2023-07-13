Российский лидер обратил внимание, что принципиально важно системно смотреть на следующий технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего.

Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы к началу осени утвердили проект по БПЛА. Ему будет отдан наивысший приоритет. Об этом российский лидер заявил во время проведения форума будущих технологий.

Президент РФ рассказал, что уже сейчас нужно задуматься про технологический уклад, ожидающий нас в будущем, разрабатывать новую рыночную отрасль. Он утверждает, что на таком принципе и выстраивается проект по БПЛА.

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На прошедшем мероприятии российский лидер заявил, что просит утвердить национальный проект до 1 сентября нынешнего года. Все работы в этом направлении должны возглавить список приоритетов в бюджете на следующий год.

О том, что проект будет утвержден уже к осени, СМИ узнали от пресс-службы правительства РФ ещё весной. Первый вице-премьер Андрей Белоусов переговорил с отечественными компаниями, занимающимися выпуском дронов. На основе проведенной сессии стало понятно, что к 1 сентябрю 2023 года удастся утвердить национальный проект.

В его рамках планируется расширить производство дронов, модернизировать уже имеющиеся модели, а также разработать новые опытные образцы. Сейчас российское правительство намеревается активно развивать данный сегмент.

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