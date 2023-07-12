Военный эксперт Алексей Суконкин сообщил о том, как можно уничтожить французские ракеты SCALP.

На днях в распоряжение украинской армии поступили крылатые ракеты SCALP. Вооружение было передано Францией из личных запасов. Как утверждают военные эксперты, данный вид снарядов является проблемным из-за трудностей с его обнаружением. Но есть способы противостояния им. Об этом рассказал эксперт Алексей Суконкин, беседуя с российскими СМИ.

С его точки зрения, для противостояния SCALP необходимо использовать те же методы, что и для Storm Shadow. Для этих целей подойдут системы ПВО «Панцирь», С-300 или С-400. В качестве альтернативы – применение авиации.

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SCALP, фактически, является полной копией Storm Shadow. Между боеприпасами есть разница только в наименовании. Производитель, технические параметры, дальность и скорость полета – совпадает практически всё.

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Франция пообещала передать Украине около 50 крылатых ракет. Первая партия вооружения уже поступила в распоряжение Киева. Поступление остальных ракет ожидается в ближайшее время.