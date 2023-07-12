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Саммит НАТО, состоявшийся в литовской столице, выдался очень сложным, но Украина извлекла из него максимум пользы. Об этом в собственных социальных сетях рассказал глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Он подчеркнул, что в ходе встречи иностранных государств удалось достигнуть «сильных» оборонных договоренностей. Заключенная декларация дает возможность формирования двусторонних договоров со странами, гарантирующими безопасность Украины. Именно это, с точки зрения Ермака, является огромным прогрессом.
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Он обозначил, что Киев хочет получить ещё больше гарантий безопасности на следующей встрече НАТО, которая состоится через год. Гарантии активны до момента, пока Украина не станет полноценным членом альянса.
Ермак утверждает, что до следующего саммита Киеву предстоит сделать многое. Во-первых, завершить войну, а также выйти из нее победителем. Во-вторых, подписать гарантии, обеспечивающие безопасность Украины.
Декларация, подписанная в ходе нынешнего саммита, включает в себя дальнейшую военную поддержку Киева. В распоряжение Украины передадут большое число боевых машин, оружия, снарядов и т.д. Пакеты военной помощи будут сформированы в ближайшее время.