Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале раскритиковал НАТО за отсутствие четкой позиции по поводу вступления страны в альянс.

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Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал об отсутствии намерений у НАТО принимать его государство в свои ряды. Своё мнение он выразил в собственных социальных сетях.

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Зеленский все-таки решил посетить саммит в Вильнюсе. Он подчеркнул, что по пути на встречу он получает сигналы об обсуждении формулировок без участия Украины.

Зеленский крайне разочарован таким положением дел. Ведь сейчас не ведется речи даже о простом приглашении в НАТО, а вступление в его ряды вообще отодвинули на задний план. Лидеры зарубежных государств отказались обозначить даже примерные временные рамки.

Также Зеленского смутило появление формулировок об «условиях» для приглашения Киева в ряды альянса. Политик подчеркнул, что у НАТО отсутствует готовность пригласить Украину.

Президент расценивает данную неопределенность в качестве слабости и отсутствия уверенности в собственных действиях у зарубежных лидеров.

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Ранее в Белом доме заявили, что вскоре должна пройти встреча президента США и Зеленского.