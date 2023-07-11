Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал об отсутствии намерений у НАТО принимать его государство в свои ряды. Своё мнение он выразил в собственных социальных сетях.
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Зеленский все-таки решил посетить саммит в Вильнюсе. Он подчеркнул, что по пути на встречу он получает сигналы об обсуждении формулировок без участия Украины.
Зеленский крайне разочарован таким положением дел. Ведь сейчас не ведется речи даже о простом приглашении в НАТО, а вступление в его ряды вообще отодвинули на задний план. Лидеры зарубежных государств отказались обозначить даже примерные временные рамки.
Также Зеленского смутило появление формулировок об «условиях» для приглашения Киева в ряды альянса. Политик подчеркнул, что у НАТО отсутствует готовность пригласить Украину.
Президент расценивает данную неопределенность в качестве слабости и отсутствия уверенности в собственных действиях у зарубежных лидеров.
Ранее в Белом доме заявили, что вскоре должна пройти встреча президента США и Зеленского.