Сегодня в сети начала распространяться информация, что Diablo IV станет частью подписки Xbox Game Pass — соответствующий рекламный баннер появился на сайте бразильской платёжной системы, но вскоре был удалён. Майк Ибарра, глава Blizzard, поспешил опровергнуть слухи.

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В сети появилась информация о появлении Diablo IV в Game Pass. Представители компании Blizzard решили развеять все неясности и сообщили, что сведения ложные.

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Глава компании-разработчика и издателя компьютерных игр Майк Ибарра не стал сохранять интригу и лично прокомментировал слухи. Он уточнил, что Diablo IV, который стартует 20 июля, не появился в Game Pass. Ему непонятно, почему на сайте бразильского сервиса PicPay был опубликован баннер, который гласил о том, что Diablo IV есть в подписке Game Pass. Ибарра подчеркивает, это неправда, и не надо доверять слухам.

Заявление вызвало активное обсуждение. Многие интернет-пользователи сказали, что сразу не поверили информации на баннере. Подозрения добавил тот факт, что баннер на сайте удалили. К тому времени некоторые СМИ уже опубликовали новость о появлении Diablo IV в Game Pass.

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Blizzard заверяет, что компания не планирует запуск Diablo IV в Game Pass. Подобными слухами некоторые люди пытаются выдать желаемое за действительное, но это никак не относится к действительности. В начале весны директор франшизы Род Фергюссон отмечал, что у разработчиков нет подобных планов, и в будущем ситуация вряд ли изменится.