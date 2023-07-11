В первом месяце лета значительно «просел» курс рубля. Падение валюты продолжилось и в июле, достигнув значения 102 рубля за евро и 93,5 рубля за доллар. В ЦБ РФ объяснили, что подобное происходит ввиду целого ряда совпадений, а на первое место вынесли ухудшение торгового баланса.
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Как утверждает ЦБ, в июне российская валюта упала в стоимости из-за снижения дохода от экспорта. На импорт же значительно возросли траты.
К примеру, в первый месяц лета экспортерам удалось реализовать валюту на $7 млрд. Это на пятую часть меньше майских показателей. Но рыночные обороты превысили отметки за май. К примеру, внешнеторговые рублевые расчеты начали производиться куда чаще. Если упростить, страны ЕАЭС начали покупать российскую продукцию за рубли. Теоретически это должно было пойти на пользу национальной валюте, но могло обернуться и обратным.
Рубль возвращается «домой» нелинейно. Российская валюта скапливается за рубежом, вследствие чего ускоренно возвращается. В краткосрочной перспективе это играло на руку, увеличивая спрос.
Регулятор подметил, что события, связанные с ЧВК «Вагнер», спровоцировали повышение доли в приобретении валюты крупных покупателей. Отдельные заемщики предпочли конвертировать валютные кредиты в рублевые.