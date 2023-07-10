Илон Маск полагает, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к потере Киевом значительных территорий.

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Илон Маск выразил собственное мнение о проходящем контрнаступлении ВСУ. Миллиардер считает, что Украина лишится ещё большего количества собственных территорий, если её контратака провалится. Свою позицию он написал в Twitter.

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Маск подчеркнул, что ВСУ уже значительно ослаблены контрнаступлением. Если так и продолжится, российские войска смогут занять ещё большую площадь, значительно продвинувшись вглубь линии фронта. Маск считает, что данный фактор является ключевым, не позволяющим украинской армии расходовать оставшиеся резервы.

Миллиардер склоняется ко мнению, что РФ возьмет лидерство в войне на истощение. В распоряжении России куда больше техники, бойцов, вооружения и припасов.

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Украинское контрнаступление началось ещё в начале июня. ВСУ пытаются прорваться на различных направлениях вдоль всей линии фронта.