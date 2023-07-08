Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после переговоров с Владимиром Зеленским, что Украина заслуживает стать членом НАТО. Эрдоган провел в пятницу переговоры с Зеленским один на один в особняке Вахдеттин в Стамбуле, встреча шла более 2,5 часов.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Украины есть все полномочия, чтобы присоединиться к НАТО. Его слова процитированы СМИ.

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Турецкий лидер заявил об этом после личной беседы с Владимиром Зеленским. Сейчас он убежден в том, что Украина обязана присоединиться к альянсу.

Переговоры лидеров двух государств состоялись 7 июля в Стамбуле. Предметом беседы президентов стал украинский кризис и увеличение сроков зерновой сделки, которые вскоре подойдут к концу.

Эрдоган надеется, что сделку удастся продлить. Её срок истекает уже в середине июля. Политик намеревается переговорить о ней с президентом России Владимиром Путиным. Эрдоган рассчитывает и на телефонный разговор, и на личную встречу.

Владимир Зеленский внес свои коррективы в данную сделку. Он предложил создать ряд коридоров, упрощающих транспортировку зерна.

В Кремле же заявили об обратном. Согласно словам Дмитрия Пескова, в Москве не видят причин увеличивать срок данной сделки. Но в России своевременно расскажут о принятом решении, так как время в запасе ещё имеется.

Песков указал, что стороны, участвующие в сделке, могут выполнить поставленные условия. И тогда Россия пойдет навстречу. Пока составленные ранее договоренности не выполнены, поэтому у Москвы отсутствуют мотивы для продления сделки.

Другим предметом обсуждения стал обмен военнопленными между РФ и Украиной. Данная тема, с точки зрения Эрдогана, является одной из приоритетных. Он надеется обсудить её лично с Путиным, когда тот посетит Турцию в ближайшее время.

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Ещё одна тематика, не менее важная, поднятая на встрече Эрдогана и Зеленского – достижение мира посредством переговоров. Турецкий лидер продолжает работать в данном направлении. У сторон уже даже появился надежный посредник – Александр Лукашенко, выразивший готовность принять участие в переговорах.