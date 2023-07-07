Отмечается, что для предотвращения ввоза в Китай зараженных радиацией японских продуктов питания и обеспечения безопасности продовольствия таможня страны запретила ввоз товаров из десяти префектур Японии, включая Фукусиму.

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43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет

В КНР запретили ввозить продукцию из десятка японских префектур из-за планов Токио сбросить в море зараженную воду с АЭС «Фукусима-1». Подробности оглашены в СМИ.

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В китайском таможенном управлении указали, что на территорию государства не будут поставляться японские продукты, потенциально представляющие опасность.

Теперь в КНР введут жесткие ограничения и всевозможные проверки. Вся продукция будет исследоваться на предмет радиационного фона или содержания опасных веществ.

В заявлении не обозначено, какого именно числа запрет окончательно вступает в силу.

В КНР намерения Японии восприняли без энтузиазма. Власти Китая считают, что сброс зараженной воды в океан может стать реальной экономической угрозой для Токио, нарушив поставки множества видов продукции.

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Но представители МАГАТЭ не видят проблемы в данных действиях. Они указывают, что стратегия утилизации абсолютно безопасна и практикуется в различных странах мира.