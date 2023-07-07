В КНР запретили ввозить продукцию из десятка японских префектур из-за планов Токио сбросить в море зараженную воду с АЭС «Фукусима-1». Подробности оглашены в СМИ.
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В китайском таможенном управлении указали, что на территорию государства не будут поставляться японские продукты, потенциально представляющие опасность.
Теперь в КНР введут жесткие ограничения и всевозможные проверки. Вся продукция будет исследоваться на предмет радиационного фона или содержания опасных веществ.
В заявлении не обозначено, какого именно числа запрет окончательно вступает в силу.
В КНР намерения Японии восприняли без энтузиазма. Власти Китая считают, что сброс зараженной воды в океан может стать реальной экономической угрозой для Токио, нарушив поставки множества видов продукции.
Но представители МАГАТЭ не видят проблемы в данных действиях. Они указывают, что стратегия утилизации абсолютно безопасна и практикуется в различных странах мира.