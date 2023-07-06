В НАТО внимательно следят за перемещениями сил группы "Вагнер" и лично Евгения Пригожина и наблюдают якобы приготовления к размещению его военных в Белоруссии, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
рекомендации
На порядок подешевел iPhone 14 Plus
65" 4K TV Philips с МЕГАскидкой = дешевле 50 тр
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
4К телевизоры до 20.000р - целая гора вкл 50"
43" TV Huyndai за 15 тр - цена не растет
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
-40000р на iPhone 14 Pro
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал про нынешние наблюдения альянса. Сейчас за рубежом пристально отслеживают перемещения бойцов ЧВК «Вагнер», а также их непосредственного руководителя Евгения Пригожина. Его слова были процитированы в СМИ.
реклама
По данным Столтенберга, в Белоруссии видны подготовительные мероприятия. Обустройство идёт полным ходом. Готовят лагеря и здания, где в будущем будут размещаться все бойцы ЧВК. При этом не зафиксировано массового пересечения белорусских границ. Пока в РБ прибыла лишь часть членов «Вагнер».
Также генсек НАТО указал, что не менее пристально альянс наблюдает за действиями самого Пригожина, но раскрыть подробности отказался.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
iPhone 14 по цене 12го - смотри
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
-120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену
MSI RTX 4070 за копейки в Регарде
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
-20000р на 4080 MSI Suprim X
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
О прибытии ЧВК «Вагнер» в Белоруссию высказался и польский президент. Он указал на готовность в скором времени провести укрепление государственных рубежей, так как под боком разместиться огромное количество профессиональных бойцов, что значительно укрепит армию РБ.
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.