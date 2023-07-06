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Столтенберг: НАТО внимательно следит за перемещениями "Вагнера" и лично Пригожина
В НАТО внимательно следят за перемещениями сил группы "Вагнер" и лично Евгения Пригожина и наблюдают якобы приготовления к размещению его военных в Белоруссии, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал про нынешние наблюдения альянса. Сейчас за рубежом пристально отслеживают перемещения бойцов ЧВК «Вагнер», а также их непосредственного руководителя Евгения Пригожина. Его слова были процитированы в СМИ.

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По данным Столтенберга, в Белоруссии видны подготовительные мероприятия. Обустройство идёт полным ходом. Готовят лагеря и здания, где в будущем будут размещаться все бойцы ЧВК. При этом не зафиксировано массового пересечения белорусских границ. Пока в РБ прибыла лишь часть членов «Вагнер».

Также генсек НАТО указал, что не менее пристально альянс наблюдает за действиями самого Пригожина, но раскрыть подробности отказался.

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О прибытии ЧВК «Вагнер» в Белоруссию высказался и польский президент. Он указал на готовность в скором времени провести укрепление государственных рубежей, так как под боком разместиться огромное количество профессиональных бойцов, что значительно укрепит армию РБ.

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Источник: lenta.ru
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