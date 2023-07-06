Технологический гигант Microsoft готовится представить свою новую операционную систему Windows 12 примерно через год.
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Осенью следующего года Microsoft выпустит Windows 12. У новинки появится больше ИИ-функций, будет внедрена «плавающая» панель задач. Эксперты прогнозируют, скорее всего, широкое распространение система получит не раньше 2025 года.
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Напомним, необычная панель задач была продемонстрирована во время конференции Ignite в 2023 году. Публика сразу заинтересовалась новинкой. Компания это понимает и хочет предоставить качественный продукт. Microsoft занимается оптимизацией Windows 12 для процессоров ARM. В систему будут добавлены функции на основе искусственного интеллекта.
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В прошлом году в прессе писали о том, что Microsoft хочет вернуться к трехлетнему циклу разработки ОС. В то время система «Windows 2024» была на ранних стадиях разработки.
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