Эксперты МАГАТЭ ещё раз хотят внимательно проверить Запорожскую АЭС, чтобы удостовериться в отсутствии каких-либо взрывчатых веществ. Даже небольшой мины хватит для настоящей катастрофы на объекте и его последующего выхода из эксплуатации. Об этом сообщили СМИ.
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Согласно публикации информационного агентства, эксперты МАГАТЭ просят ещё раз проверить все помещения на предмет наличия мин или взрывчатки. Специалисты хотят уделить особое внимание крышам реакторных блоков под номером 3 и 4, а также осмотреть машинные залы и отделения с охлаждением.
Рафаэль Гросси, занимающий пост главы МАГАТЭ, указал, что за целый ряд проведенных проверок не было найдено даже признаков наличия взрывчатки на ЗАЭС.
В середине июня в СМИ прозвучало громкое и тревожное заявление от президента Украины Владимира Зеленского. Он сообщил, что Россия хочет взорвать ЗАЭС. Это действие, с его точки зрения, является рычагом давления на зарубежные страны, чтобы те убедили Украину сотрудничать на выгодных для РФ условиях.
Дмитрий Песков ответил на данное заявление, назвав его ложью. Он подчеркнул, что специалисты МАГАТЭ уже неоднократно посещали ЗАЭС, не обнаружив на ней признаков наличия взрывчатых веществ.