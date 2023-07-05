Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, чтобы еще раз убедиться в отсутствии мин или взрывчатых веществ на Запорожской атомной электростанции.

Эксперты МАГАТЭ ещё раз хотят внимательно проверить Запорожскую АЭС, чтобы удостовериться в отсутствии каких-либо взрывчатых веществ. Даже небольшой мины хватит для настоящей катастрофы на объекте и его последующего выхода из эксплуатации. Об этом сообщили СМИ.

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Согласно публикации информационного агентства, эксперты МАГАТЭ просят ещё раз проверить все помещения на предмет наличия мин или взрывчатки. Специалисты хотят уделить особое внимание крышам реакторных блоков под номером 3 и 4, а также осмотреть машинные залы и отделения с охлаждением.

Рафаэль Гросси, занимающий пост главы МАГАТЭ, указал, что за целый ряд проведенных проверок не было найдено даже признаков наличия взрывчатки на ЗАЭС.

В середине июня в СМИ прозвучало громкое и тревожное заявление от президента Украины Владимира Зеленского. Он сообщил, что Россия хочет взорвать ЗАЭС. Это действие, с его точки зрения, является рычагом давления на зарубежные страны, чтобы те убедили Украину сотрудничать на выгодных для РФ условиях.

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Дмитрий Песков ответил на данное заявление, назвав его ложью. Он подчеркнул, что специалисты МАГАТЭ уже неоднократно посещали ЗАЭС, не обнаружив на ней признаков наличия взрывчатых веществ.