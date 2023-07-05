Польша и Великобритании подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере международной политики, безопасности и обороны.

Польша и Великобритания составили и подписали соглашение о партнерстве в целом ряде сфер. Теперь они будут совместно работать над повышением обороноспособности и безопасности государств. Об этом рассказали в СМИ.

реклама

Свои подписи на «Соглашение о партнерстве 2030» поставили сразу 4 человека, а именно польские и британские представители МИД и Минобороны. В документе освещаются отношения с КНР и РБ, включая совместные учения, а также проведение работ, направленных на повышение обороноспособности государств.

В договоре рассматриваются вопросы, касающиеся разработки и производства инновационного вооружения и решение проблем, скопившихся в азиатском регионе. В рамках соглашения должны значительно усилиться оборонные позиции НАТО.

В начале лета нынешнего года Польша обратилась к Великобритании с запросом о помощи. Варшава хотела получить в распоряжение больше средств ПВО, чтобы защититься от возможного ракетного нападения. Также Польша запрашивала системы обнаружения, способные выявить дроны, шпионские шары и БПЛА.

рекомендации iPhone 14 Plus - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Варшава откровенно опасается России, а также разведывательных средств, имеющихся в её распоряжении, поэтому всячески пытается предотвратить возможные риски.