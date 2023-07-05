Польша и Великобритания составили и подписали соглашение о партнерстве в целом ряде сфер. Теперь они будут совместно работать над повышением обороноспособности и безопасности государств. Об этом рассказали в СМИ.
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Свои подписи на «Соглашение о партнерстве 2030» поставили сразу 4 человека, а именно польские и британские представители МИД и Минобороны. В документе освещаются отношения с КНР и РБ, включая совместные учения, а также проведение работ, направленных на повышение обороноспособности государств.
В договоре рассматриваются вопросы, касающиеся разработки и производства инновационного вооружения и решение проблем, скопившихся в азиатском регионе. В рамках соглашения должны значительно усилиться оборонные позиции НАТО.
В начале лета нынешнего года Польша обратилась к Великобритании с запросом о помощи. Варшава хотела получить в распоряжение больше средств ПВО, чтобы защититься от возможного ракетного нападения. Также Польша запрашивала системы обнаружения, способные выявить дроны, шпионские шары и БПЛА.
Варшава откровенно опасается России, а также разведывательных средств, имеющихся в её распоряжении, поэтому всячески пытается предотвратить возможные риски.