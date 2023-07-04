Начало СВО спровоцировало активный отток зарубежных компаний с российских рынков. Казалось, что иностранных брендов и вовсе не осталось в РФ. Но аналитика показывает обратное. Около 83% компаний продолжает существовать в России, продолжая свою деятельность. Только 17% фирм окончательно разорвали отношения. Об этом сообщили в докладе КШЭ и неправительственной организации B4Ukraine.
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83% организаций не просто продолжают деятельность, но и уплачивают полагающиеся налоги. Точное число компаний – 1 146. Общий доход за 2022 год составил порядка $177 млрд.
Около четвертой части налога на прибыль, уплаченного за прошлый год, было получено от фирм и организаций, имеющих штаб-квартиры в государствах G7. В нынешнем году крупные корпорации продолжают свою деятельность в РФ, не обращая внимания на возможные риски для репутации.
Отдельные иностранные компании попросту не могут уйти с российских рынков, так как присутствуют определенные регулирующие требования местного руководства. Ранее в СМИ поступило сообщение, что 2 000 зарубежных организаций столкнулись с трудностями. Им требовалось получить одобрение на продажу активов от соответствующего ведомства.