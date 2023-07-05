Росфинмониторинг рассказал про новую схему мошенничества с криптокошельками.

За последнее время в России появилось множество новых схем мошенничества. Росфинмониторинг недавно отследил ещё одно преступное «нововведение». Теперь мошенники начали работать и с криптокошельками. Об этом стало известно СМИ со слов заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Германа Негляда.

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«Инновация» крутится вокруг недавно нашумевших новостей о том, что одна из криптовалютных бирж хочет запретить гражданам РФ иметь соответствующие кошельки. Разумеется, если произойдет их блокировка, все накопленные средства будут заморожены, без возможности вывода.

Мошенники же звонят россиянам, предлагая услуги по снятию средств. В разговоре они пользуются убедительными фактами, а также предлагают уплатить «налог на легализацию».

Негляд утверждает, что сейчас стало значительно больше мошенников, работающих с криптокошельками. Огромное число злоумышленников работает в Сети, но некоторые выходят в реальность, чтобы не создавать конкуренцию своим «коллегам».

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Только за 2022 год сотрудникам Росфинмониторинга удалось пресечь преступную активность 11 финансовых пирамид. Было возбуждено порядка 60 уголовных дел, затронувших их учредителей и всех причастных лиц.