Утром, 4 июля, украинская сторона вновь предприняла попытку нанести удар по столице России. Целью стали объекты, расположенные в Московской области и Новой Москве. В министерстве указали, что противник запустил 5 БПЛА. Четыре из них уничтожили при помощи ПВО, пятый подавили РЭБ. Он упал на территории Одинцово.
реклама
Представители МО РФ рассказали о полном отражении вражеской атаки. Отсутствуют жертвы и разрушения объектов.
Мария Захарова, занимающая пост представителя МИД РФ, подчеркнула, что данное преступление со стороны Киева не имеет оправдания. Мировому сообществу нужно понять, что зарубежные страны, входящие в перечень СБ ООН, являются спонсорами преступлений, совершаемых Украиной.
Мэр Москвы также рассказал про произошедшее, но не внес уточнений, сколько БПЛА было на самом деле. Пока заявлено лишь о пяти устройствах.
В Росавиации сообщили о приостановке рейсов во Внуково. Их перевели в иные аэропорты. Причиной этому стало то, что вблизи аэропорта Внуково упали два БПЛА.