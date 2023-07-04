Украина попыталась атаковать пятью беспилотниками объекты в Москве и Московской области, сообщило Минобороны.

Утром, 4 июля, украинская сторона вновь предприняла попытку нанести удар по столице России. Целью стали объекты, расположенные в Московской области и Новой Москве. В министерстве указали, что противник запустил 5 БПЛА. Четыре из них уничтожили при помощи ПВО, пятый подавили РЭБ. Он упал на территории Одинцово.

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Представители МО РФ рассказали о полном отражении вражеской атаки. Отсутствуют жертвы и разрушения объектов.

Мария Захарова, занимающая пост представителя МИД РФ, подчеркнула, что данное преступление со стороны Киева не имеет оправдания. Мировому сообществу нужно понять, что зарубежные страны, входящие в перечень СБ ООН, являются спонсорами преступлений, совершаемых Украиной.

Мэр Москвы также рассказал про произошедшее, но не внес уточнений, сколько БПЛА было на самом деле. Пока заявлено лишь о пяти устройствах.

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В Росавиации сообщили о приостановке рейсов во Внуково. Их перевели в иные аэропорты. Причиной этому стало то, что вблизи аэропорта Внуково упали два БПЛА.