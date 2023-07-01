Курьер – востребованная профессия в нынешнее время. Сфера доставки продолжает активное развитие, а люди, оценив её удобство, все чаще обращаются к ней даже за мелкими покупками.
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Ввиду роста востребованности курьеров, им даже добавили зарплату, «добив» показатель в первом квартале 2023 года до 55 000 рублей в месяц. Столичные доставщики занимают лидирующие позиции по доходу, но их заработок не растет. В иных регионах наблюдается прибавка в 12-13%.
В первые три месяца нынешнего года самый большой показатель дохода зафиксирован у московских курьеров – 60 400 рублей в месяц. Это превышает показатели на 4%, если сравнивать год к году. Но вот в годовой динамике столица стоит на последнем месте.
А вот сибирякам и уральцам повезло, за первый квартал у курьеров из данных регионов зарплата выросла на 12-13%.
Петербург, Поволжье и юг РФ отличились куда менее скромными показателями. Зафиксировано повышение доходов всего на 8%.
Рынок доставки начал активно развиваться во время пандемии. Сперва сервисы «захлестнули» столицу и близкие к ней крупные города, но после начали появляться даже в провинциальных городках. Если ранее курьеры трудились в обычном темпе, то интенсивный рабочий режим заставил сервисы доставки повышать зарплату сотрудникам.