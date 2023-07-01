Со стороны Темрюкского района на подъезде к Крымскому мосту скопилось большое количество машин, скопившаяся пробка растянулась уже на 9 километров, сообщает Telegram-канал краснодарского оперштаба.

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Краснодарский оперштаб, в своем канале Telegram, рассказал про гигантскую пробку, сформировавшуюся на подъезде к Крымскому мосту. Очередь находится со стороны Темрюкского района. Дорога из автомобилей простирается почти на 9 км.

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В публикации говорится, что администрация приступила к оказанию экстренных мер тем, кто застрял в очереди. Автомобилистам раздают воду. Также на месте работает спасательный отряд на случай, если кому-то станет плохо.

Всех водителей, едущих в сторону Крыма, просят учесть нынешнюю обстановку на дороге. Досмотр машин производится достаточно быстро, но может замедлиться, ведь туристы имеют при себе различное количество вещей.

В публикации уточнили, что попасть на остров через Керченскую паромную переправу могут только большегрузы, имеющие продукты или вещи, входящие в категорию первой необходимости.

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К вечеру пробка стала только больше. Ещё утром она достигала длины в 5 км. Очередь сформировалась из желающих отдохнуть на полуострове.