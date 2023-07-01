Белоруссия должна отказаться от планов по размещению российского ядерного оружия на территории республики.

Евросоюз призывает Белоруссию не размещать у себя российское ядерное оружие. Ранее Путин и Лукашенко достигли договоренности, что РФ будет размещать обещанные виды вооружений в Белоруссии в июле. К этому событию уже начали готовиться.

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Россия не дарит оружие, а планирует разместить его в республике. Контроль над оружием будет осуществлять только российская сторона, и Белоруссия безоговорочно принимает это условие.

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Тем временем планы России и Белоруссии вызвали широкий резонанс в мире. Эта идея не понравилась верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррель. Теперь Евросоюз публично призывает Белоруссию разорвать достигнутую договоренность с РФ. Представители ЕС просят руководство Белоруссии перестать поддерживать Россию в проведении СВО. Таким образом, в Евросоюзе считают, что суверенитет Белоруссии на мировой арене подрывается, и надо принимать меры, чтобы исправить ситуацию.