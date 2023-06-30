Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес рассказал про негативные последствия санкций, введенных против России. Это привело к тому, что европейские корпорации начали активно зарабатывать на гражданах. Свои мысли он изложил в социальных сетях.
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Уоллес рассказал про весь вред введенных санкций, а также об ударе, пришедшемся на простых людей Европы.
Он подчеркнул, что корпоративная власть простирается во все жизненно важные сферы. Крупные компании беспочвенно задирают ценники, прикрываясь нынешними геополитическими событиями. Гражданам Европы ничего не остается, кроме как следовать установленному порядку. Также присутствуют задержки зарплаты сотрудникам, реализуемые по тем же поводам.
Парламентарий указал на нынешнее положение в Европе. Он считает, что подобного кризиса уровня жизни ещё не бывало в государствах ЕС.
Перед этим Уоллес рассказал, что граждане Европы не желают дальнейшего введения санкций. Порядка 70% людей устали от войны, предпочитая скорейшее урегулирование ситуации в мирном порядке.