Российские вооруженные силы ударом высокоточного оружия поразили двух украинских генералов и до 50 офицеров ВСУ в Краматорске, сообщили в Министерстве обороны.

На этой неделе был совершен удар по Краматорску и пункту временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ. Российские военнослужащие ликвидировали на своем пути двух генералов и 50 офицеров противника.

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Помимо этого, были поражены 2 мобильные станции контрбатарейной борьбы производства США. Они располагались на территории Харьковской и Донецкой областей.

В Минобороны РФ также рассказали о том, что в течение прошлых суток ВСУ пытались совершить наступательные атаки на 3 направлениях. Это в очередной раз доказывает, что Украина не теряет надежды взять инициативу в свои руки и занять лидерство в СВО, которая длится больше года. Российские военнослужащие продолжают уверенно отражать атаки противника.

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Напомним, решение о проведении операции на Украине принял Владимир Путин зимой прошлого года. Это был ответ на просьбу глав ЛНР И ДНР.