Умелые действия президента РБ Александра Лукашенко оценили даже украинские власти. Секретарь СНБО Алексей Данилов уважительно отозвался в социальных сетях о возможностях главы Белоруссии в роли переговорщика. Также он допустил шанс того, что беседа между представителями России и Украины на тему мирного урегулирования конфликта может пройти при присутствии «третьей» стороны.
реклама
Он указал, что группы переговорщиков уже окончательно сформированы. В их состав войдут многие лица, участвовавшие в переговорах ранее, так как имеют соответствующий опыт в беседах данного формата. Единственная неподтвержденная кандидатура – Александр Лукашенко.
24 июня президент РБ провел переговоры с Евгением Пригожиным – главой ЧВК «Вагнер». Лукашенко самостоятельно выдвинул свою кандидатуру на данную роль, ведь очень давно знаком с Пригожиным.
Конфликтная ситуация была урегулирована в считанные часы, а бойцы ЧВК «Вагнер» покинули Ростов-на-Дону. Глава РБ предоставил гарантии безопасности Пригожину, а также его подчиненным.