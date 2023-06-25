Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: «Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко».

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Умелые действия президента РБ Александра Лукашенко оценили даже украинские власти. Секретарь СНБО Алексей Данилов уважительно отозвался в социальных сетях о возможностях главы Белоруссии в роли переговорщика. Также он допустил шанс того, что беседа между представителями России и Украины на тему мирного урегулирования конфликта может пройти при присутствии «третьей» стороны.

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Он указал, что группы переговорщиков уже окончательно сформированы. В их состав войдут многие лица, участвовавшие в переговорах ранее, так как имеют соответствующий опыт в беседах данного формата. Единственная неподтвержденная кандидатура – Александр Лукашенко.

24 июня президент РБ провел переговоры с Евгением Пригожиным – главой ЧВК «Вагнер». Лукашенко самостоятельно выдвинул свою кандидатуру на данную роль, ведь очень давно знаком с Пригожиным.

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Конфликтная ситуация была урегулирована в считанные часы, а бойцы ЧВК «Вагнер» покинули Ростов-на-Дону. Глава РБ предоставил гарантии безопасности Пригожину, а также его подчиненным.