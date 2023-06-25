Присоединение Украины к ЕС – это настоящая проблемы для Европы. Именно так считает МИД Франции Клеман Бон.
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Украины специализируется на сельскохозяйственной и земледельческой отрасли. Сейчас эта деятельность практически не ведется. Вступление страны в ЕС – потрясение в финансовом и геополитическом плане. На этот важный аспект указывает Бон.
Чтобы ЕС был способен принять государство, в котором проживает почти 40 млн человек, сперва потребуется провести реформирование финансовой системы Евросоюза. Её нынешнее состояние не позволит этого сделать.
Бон указывает, что реформирование ЕС требуется в двух аспектах – это бюджет и финансирование. Потребуется разработка сильной и единой европейской политики. Только обновленный Евросоюз сможет принять Украину в свои ряды, обеспечив ей соответствующую поддержку на всех этапах восстановления.
В конце зимы прошлого года Владимир Зеленский подал прошение о том, чтобы вступить в ЕС. Спустя 4 месяца, во время саммита, Украина, а также ещё одно государство, получили заветный статус кандидатов.
Но данный процесс сопряжен со своими трудностями. Сперва потребуется соблюсти все условия, а после провести реформы. И только тогда Украина сможет присоединиться к ЕС.