Польское правительство использует русофобскую риторику для отвлечения внимания от кризиса в стране, пишет Niezależny Dziennik Polityczny.

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Жители Польши озадачены поведением местных СМИ. Журналисты, в своих публикациях, начали делать активный акцент на России. В одном из изданий поделились происходящим: руководство страны прибегает к русофобии, чтобы переключить внимание граждан со страшного экономического кризиса.

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Польша является одним из крупнейших партнеров Украины. Также на территории страны размещается огромное количество беженцев. На их содержание уходят баснословные суммы. Только треть украинцев желает попасть домой по завершении боевых действий, остальные же решили обосноваться в Польше на ПМЖ.

Согласно данным СМИ, Варшава выделяет на поддержку Украины около 1% от ВВП, что в пересчете на деньги составит 30 млрд злотых. Эксперта из-за рубежа провели собственный анализ ситуации, подытожив, что данная цифра не отображает действительности, реальные показатели могут быть вдвое больше.

Из некоторых источников поступила информация, что Польша потратила на содержание беженцев из Украины порядка 40 млрд злотых. Это расходы за 2022 год. Разумеется, данные траты не были соответствующим образом предусмотрены в бюджете.

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Если поляки продолжат и дальше бездумно помогать Украине, уже в скором времени в государстве начнется серьезный экономический кризис.