В Госдепартаменте США рассказали о том, что у Джо Байдена не было в планах связаться с Путиным на фоне резонансной ситуации с ЧВК «Вагнер». По этой причине госсекретарь США Энтони Блинкен не вышел на связь с министерством иностранных дел РФ.
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Но это вовсе не означает то, что Америка не наблюдала за обстановкой в России. Многие люди в США интересуются политикой и читают новости в мире. Американская администрация напрямую звонила коллегам в Россию. Чиновники считали важным убедиться в том, что Россия, несмотря ни на что, осознает, что должна предоставлять безопасность для граждан США, которые находятся в РФ.
Блинкен открыто выразил мнение большинства американцев: многие называют ситуацию с «Вагнером» внутренним делом России, поэтому политики США не хотят спекулировать на этой теме. Напомним, силами «Вагнера» была принята попытка вооруженного мятежа, но конфликт удалось урегулировать мирным путем. Жертв во время инцидента не было.