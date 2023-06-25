Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в эфире ABC сообщил, что не связывался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на фоне ситуации вокруг ЧВК «Вагнер».

В Госдепартаменте США рассказали о том, что у Джо Байдена не было в планах связаться с Путиным на фоне резонансной ситуации с ЧВК «Вагнер». По этой причине госсекретарь США Энтони Блинкен не вышел на связь с министерством иностранных дел РФ.

реклама

Но это вовсе не означает то, что Америка не наблюдала за обстановкой в России. Многие люди в США интересуются политикой и читают новости в мире. Американская администрация напрямую звонила коллегам в Россию. Чиновники считали важным убедиться в том, что Россия, несмотря ни на что, осознает, что должна предоставлять безопасность для граждан США, которые находятся в РФ.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti 4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Блинкен открыто выразил мнение большинства американцев: многие называют ситуацию с «Вагнером» внутренним делом России, поэтому политики США не хотят спекулировать на этой теме. Напомним, силами «Вагнера» была принята попытка вооруженного мятежа, но конфликт удалось урегулировать мирным путем. Жертв во время инцидента не было.