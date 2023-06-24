В Воронеже из-за взрыва боеприпаса на одной из городских стоянок было повреждено несколько автомобилей. Инцидент произошел в комплексе «Озерки», что на окраине столицы Воронежской области. Из-за взрыва было выбито окно в одном жилом доме.
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По словам губернатора региона Александра Гусева, на нефтебазе произошла разгерметизация резервуара с топливом. Пожарные прибыли на место происшествия и приступили к тушению огня. Жители Воронежа сообщают, что видели вертолет, который пролетал над городом. Так, Роман Наумов, проживающий на улице Чурсина, 14, рассказал, что в обед пил кофе на балконе, услышал хлопок, потом он заметил, что весь его двор оказался в дыму, который пришел со стороны нефтебазы.
Местный житель сразу же пошел искать документы дома, взяв пакет, спустился на улицу. Он обнаружил, что в результате происшествия на его автомобиле были выбиты стекла, повреждены колеса, остались повреждения на корпусе машины.
Другая жительница Воронежа Марина Денисова вспоминает, что время ЧП разговаривала по телефону. Ее внимание привлек хлопок, ей показалось, что взорвался баллон. Первым делом женщина пошла на балкон, чтобы снять вещи. Заметила, что разбились окна. Она говорит, что окна повредились только в ее доме.