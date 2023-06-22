Российские военные легко обнаружили технику песочного цвета в украинских лесах, что разозлило немецких военнослужащих.

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

В Германии возмущены потерями ВСУ. Российский дрон вывел из строя дорогостоящую технику. Было уничтожено немецкое радиолокационное табло системы ПВО Iris-T SLM.

реклама

Эксперты считают, российские военнослужащие без труда нашли технику, ведь она сильно выделялась в лесах Украины из-за песочного цвета. Потерю техники в Германии назвали «глупой».

Очевидно, песочный цвет выделяется на фоне темно-зеленых оттенков. Чтобы это понять, не надо обладать специальными навыками или знаниями. ВСУ могли бы избежать потерь, если бы были более внимательными и сильнее ценили помощь. Технику можно было разглядеть издалека, поэтому она быстро оказалась под прицелом ВС РФ.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

При этом в Германии считают, что ВСУ не стали перекрашивать технику из-за того, что людям банально не хватило времени, так как они находятся в жестких условиях. Стоимость ущерба из-за уничтожения техники оценивается примерно в 17 000 000 евро.