В Германии возмущены потерями ВСУ. Российский дрон вывел из строя дорогостоящую технику. Было уничтожено немецкое радиолокационное табло системы ПВО Iris-T SLM.
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Эксперты считают, российские военнослужащие без труда нашли технику, ведь она сильно выделялась в лесах Украины из-за песочного цвета. Потерю техники в Германии назвали «глупой».
Очевидно, песочный цвет выделяется на фоне темно-зеленых оттенков. Чтобы это понять, не надо обладать специальными навыками или знаниями. ВСУ могли бы избежать потерь, если бы были более внимательными и сильнее ценили помощь. Технику можно было разглядеть издалека, поэтому она быстро оказалась под прицелом ВС РФ.
При этом в Германии считают, что ВСУ не стали перекрашивать технику из-за того, что людям банально не хватило времени, так как они находятся в жестких условиях. Стоимость ущерба из-за уничтожения техники оценивается примерно в 17 000 000 евро.