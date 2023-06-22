Заявление Зеленского вызвало панику среди украинцев. Президент страны рассказал о возможном подрыве Запорожской АЭС. Люди начали переживать и стали покупать йодид калия в большом количестве.
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Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Россия планирует нанести удар по ЗАЭС. Он объяснил это тем, что российская сторона не имеет заинтересованности в безопасности жителей Украины. Россия дала официальный комментарий по этому поводу: Дмитрий Песков назвал эти слова еще одной ложью со стороны властей Украины.
Тем временем в аптеках столицы Украины продолжается ажиотаж. После новости о возможном теракте люди стали приобретать йодид калия. В некоторых частях города лекарственный препарат закончился, и люди стали покупать йод.
Запорожская атомная электростанция располагается около Энергодара. Ее называют мощнейшей станцией в Европе. НА ЗАЭС 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. В прошлом году эта станция перешла в собственность России. Украинские военнослужащие продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию. Эксперты считают, особенность киевского режима заключается в создании видимой угрозы катастрофы. При этом ВСУ сами проводят атаки.