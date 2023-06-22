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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Шойгу: Минобороны сформирует резервную армию и армейский корпус к концу июня
«Пять полков также сформировано более чем на 60%», — приводит «Интерфакс» слова Шойгу.
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К концу этого месяца в РФ сформируется резервная армия и армейский корпус. Пока в России нет срочной необходимости в привлечении новых добровольцев, об этом заявили в Министерстве обороны страны.

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Почти 4 000 единиц техники доставили для формирования резервов. Она высокого качества и находится в идеальном рабочем состоянии. Новобранцы будут проходить соответствующую подготовку на территории полигонов вместе с подготовленными инструкторами.

Летом 2022 года штатная численность ВС РФ составляла более 2 миллионов человек, из которых свыше 1 миллиона приходятся на военнослужащих. Напомним, что в конце прошлого года в России сообщили о планах по увеличению количества военнослужащих еще примерно на 500 человек. Шойгу призвал повысить призывной возраст до 21 года, а предельный возраст призывников ─ до 30 лет.

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На первом чтении Госдума РФ приняла законодательную инициативу. Если проект одобрят, то он может вступить в силу со следующего года. К настоящему времени по контракту набрано 114 000 человек и еще 52 000 добровольцев. Согласно официальной статистике за 24 часа на контракт с Минобороны РФ поступает более 1 000 человек.

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#россия #сво #шойгу #армия россии #резервная армия
Источник: ria.ru
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