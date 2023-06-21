Авторы исторической игры Смута представили вторую часть «Ответов разработчиков», которая затрагивает темы консольных версий, боевой системы, предзаказов и так далее.

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Авторы «Смуты» презентовали еще одну часть «Ответов разработчиков». В первую очередь, они отметили, что будут фокусироваться на PC-версии. Судьба консольного релиза остается неизвестной. Для реализации этой цели необходимо продумать сложные технические моменты, в том числе речь идет о доступе к магазинам.

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По музыке не принято окончательное решение, поэтому вопрос о добавлении фолка остается открытым. Сюжет развивается в 3 российских городах, которые есть на карте страны. Игра похожа на квесты. Параметр в виде вероисповедания вводить не будут.

Это можно объяснить тем, что если вводить подобные элементы для персонажа, они будут сильно отвлекать от основной сюжетной линии, появляется необходимость создавать другую ветку объекта. А формат две игры в одной вряд ли понравится геймерам, да и разработчики сомневаются, что справятся с такой большой нагрузкой.

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Известно, что в игре появятся дикие животные, они могут нападать на героя. Авторы планируют создать базу «Смутопедия», в которой можно будет найти ответы на многие вопросы. Также в игре будет аналог Кодекса, где раскрываются сведения об исторических объектах. Игра должна выйти в следующем году.